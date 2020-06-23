Eda Taşpınar: Hayatımda mucize beklemiyorum

Eda Taşpınar yaklaşık 5 yıldır sezonu Yunan adası Mykonos'ta açardı. Bu sezon corona virüs nedeniyle kuralını bozmak zorunda kaldı. Çeşme Alaçatı’da tatilde. Rana-Erol Tabanca’ya ait butik otel Alavya’da kalıyor. Oteldeki özel odaların bir günlüğü 4 bin TL. Eda Taşpınar önceki gün daha uyanır uyanmaz yatakta kahvesini içti, sonra bisikletle tura çıktı. “Hayatımda bir mucize beklemek yerine, küçük anlarla mutlu olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

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