Eda Taşpınar ilk işini anlattı
Eda Taşpınar, London College of Fashion'ı bitirdiği 1998'de başta Armani, Stella McCartney ve Maxmara olmak üzere birçok ünlü markanın defilelerinde stajyer olarak çalışmış.
Eda Taşpınar'ın ''Defilelerde ne yapıyordunuz?'' sorusuna verdiği yanıt ise hayli ilginç:
''Blumik mankenler vardı. Defile aralarında kusuyorlardı. Kusarken saçlarını, başlarını tutup bir yere çarpmalarını engelliyor, üstlerini temizliyordum. Görevim buydu. Bir de kahve ve koli taşıyordum.''
Dünyaca ünlü birçok ünlü marka aldıkları ortak bir kararla podyumda sıfır beden mankene yer vermeyeceklerini açıklamıştı.
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