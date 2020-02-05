Magazin Eda Taşpınar: Keşke yapmasaydım

Eda Taşpınar: Keşke yapmasaydım

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Eda Taşpınar: Keşke yapmasaydım

Çıktığı tatillerde çekirge salatası, yavru yılan balığı, yavru timsah ve karınca yiyen Eda Taşpınar "Keşke yapmasaydım" demiş. Müge Dağıstanlı/ Posta

05 Şubat 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar'ın Meksika-Tulum tatilinde yediği çekirge salatası sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Geçen yıl Amerika seyahatinde yavru timsah, Uzakdoğu gezisinde yavru yılan balığı ve karınca yiyen sosyetik ikoncana ağır eleştiriler geldi. Bunların arasında ünlü isimler de vardı.

Sayfasını yorumlara kapattı

Sayfasını yorumlara kapatan Taşpınar bir yakınına şöyle dert yanmış:

“Paylaşmak doğru değildi. Keşke yapmasaydım. Yorumları okudum, gerçekten üzüldüm.”


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