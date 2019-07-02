Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve verdiği cesur pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Eda Taşpınar fit vücudu ve bronz teniyle yaz sezonunun ilgiyle takip edilen isimlerinden. Peki, Eda Taşpınar kimdir, kaç yaşında? İşte Eda Taşpınar’ın hayatı hakkındaki detaylar…

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami’ye yerleşti. Boca Raton’da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye’ye geldi ve Robert Kolej’de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion’da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra’da Central School of St.Martins’de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul’a döndü.

Eda Taşpınar’ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü’nün başkanıdır. Eda Taşpınar’ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontunç’dur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

Türkiye’nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk’ün heykeltıraşı Kenan Yontunç, Eda Taşpınar’ın dedesidir.

Londra’da Central School of St.Martins’de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi markasını kurdu ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, at kuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürdü.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk’te yayınlanan Trendikon programı ile başladı. Show TV de yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Yok Böyle Dans” adlı programda Azra Akın, Bedük, Bora Kozanoğlu, Burcu Esmersoy, Burcu Güneş, Defne Joy Foster, Derya Büyükuncu, Güneri Civaoğlu, Metin Arolat, Nilgün Belgün, Pascal Nouma, Ragga Oktay, Sibel Arnagibi ünlülerle yarıştı.

Eda Taşpınar, 2003 yılından başlayarak sekiz sene boyunca iş adamı Nurettin Hasman ile birlikte oldu. 2011 yılında ayrıldılar. Eda Taşpınar, 2012 yılında sevgilisi, sörfçü Bora Kozanoğlu ile birlikte Alaçatı’da B House Boutique Hotel isimli bir oteli işlettiler. Eda Taşpınar 2013’te ünlü avukat Can Verdi ile beraberliği oldu. 2016'da İngiltere'de yaşayan Amerikalı ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile aşk yaşamıştı. Birlikte ortak projelere imza atmayı planlayan çiftin ilişkilerinin ömrü kısa sürdü.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar ile eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri 1 aydır birlikte.

Eda Taşpınar Mikonos'ta kiraladığı ev ile gündeme geldi. Taşpınar'ın tuttuğu havuzlu ve deniz manzaralı dubleks villanın aylık kirasının ise 7 bin euro yani yaklaşık 45 bin lira olduğu konuşuluyor.



