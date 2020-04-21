Eda Taşpınar Mikonos'u Bebek'e nasıl taşıdı?
Corono virüs salgını nedeniyle Mikonos’taki evine gidemeyen Eda Taşpınar, Mikonos’taki meşhur hamağının aynısını Bebek’teki evine de sipariş etti. Müge Dağıstanlı / POSTA
21 Nisan 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar 2015’ten bu yana her yıl Mart-Ekim arasında Yunanistan- Mikonos’taki evinde kalıyordu. Corono virüs salgını nedeniyle adaya geçici bir süreliğine veda etti. Ancak Mikonos’u, İstanbul-Bebek’teki evine taşıdı. İşte sosyetik ikoncanın yaratıcılığı: Mikonos’taki meşhur hamağının aynısını Bebek’teki evine de sipariş etti.
Evinin çatısında güneşleniyor
Salonunu tropikal bitkilerle doldurdu. Plajdaymış gibi giyinip evinin çatısında güneşleniyor. Hafta sonları adadaki arkadaşları ile organize ettikleri sanal partiye katılıyor. Bu partilerde DJ’lik yapıyor.