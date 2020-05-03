Eda Taşpınar’dan 40. yaşa özel poz

Eda Taşpınar’ın geçen cuma doğum günüydü. Koronavirüs nedeniyle kutlamayı İstanbul’daki evinde yaptı. Online parti düzenledi. Arkadaşları ile internet üzerinden eğlendi. Eda Taşpınar, Instagram hesabında da bu fotoğrafı paylaşıp altına “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı takipçileri şöyle yorumlar yaptı:

“40 yaşında olduğuna asla inanmam. “

“Yer çekimiyle savaş moduna geçmiş.”

“80’inci yaşını çok merak ediyorum.”