Eda Taşpınar’dan 40. yaşa özel poz
Sosyetik güzel Eda Taşpınar 40. yaşını evinde online parti ile arkadaşlarıyla eğlenerek kutladı. Taşpınar'ın Instagram hesabından paylaştığı 40. yaş pozuna binlerce beğeni geldi.
03 Mayıs 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar’ın geçen cuma doğum günüydü. Koronavirüs nedeniyle kutlamayı İstanbul’daki evinde yaptı. Online parti düzenledi. Arkadaşları ile internet üzerinden eğlendi. Eda Taşpınar, Instagram hesabında da bu fotoğrafı paylaşıp altına “40 oldum ve kendimi harika hissediyorum” yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı takipçileri şöyle yorumlar yaptı:
- “40 yaşında olduğuna asla inanmam. “
- “Yer çekimiyle savaş moduna geçmiş.”
- “80’inci yaşını çok merak ediyorum.”