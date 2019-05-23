İkoncan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından paylaştığı paylaştığı mini elbiseli ilginç pozuyla takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Taşpınar'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

"BOYUM KADAR BACAK BOYUNUZ VAR"

Taşpınar'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Taşpınar'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Flamingo gibi poz vermişsin." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Boyum kadar bacak boyunuz var Eda hanım." yorumunu yaptı.