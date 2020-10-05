Magazin Eda Taşpınar'dan 'darp' iddiasına yanıt yok

Eda Taşpınar'dan 'darp' iddiasına yanıt yok

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Eda Taşpınar'dan 'darp' iddiasına yanıt yok

Oyuncu sevgilisi Atakan Çağrı tarafından darp edildiği iddia edilen sosyetik güzel Eda Taşpınar, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

05 Ekim 2020, Pazartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Nişantaşı'nda bir mekanda sevgilisi Atakan Çağrı ile sohbet eden Eda Taşpınar, 'darp' iddialarını yanıtsız bıraktı. (Hürriyet)

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde "Bu anlaşmanın sonu evlilik olur mu?" sorusuna, "Biraz çok erken değil mi? Üç aydır beraberiz. Deyip yolu kesmişim. Herkesi evlendirmeyin, insanlar mutlu. Evlenince çocuk ne zaman, sonra boşanıyor musunuz? diye soracaksınız. İnsanlar mutlu olsun, önemli olan o. İki kişi birbirleriyle güzel vakit geçirip, keyif alıyorlarsa uzunda bir şey yaşıyorlarsa. Böyle bir şey olursa saklamam söylerim" yanıtını vermişti.


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