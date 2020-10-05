Nişantaşı'nda bir mekanda sevgilisi Atakan Çağrı ile sohbet eden Eda Taşpınar, 'darp' iddialarını yanıtsız bıraktı. (Hürriyet)

Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde "Bu anlaşmanın sonu evlilik olur mu?" sorusuna, "Biraz çok erken değil mi? Üç aydır beraberiz. Deyip yolu kesmişim. Herkesi evlendirmeyin, insanlar mutlu. Evlenince çocuk ne zaman, sonra boşanıyor musunuz? diye soracaksınız. İnsanlar mutlu olsun, önemli olan o. İki kişi birbirleriyle güzel vakit geçirip, keyif alıyorlarsa uzunda bir şey yaşıyorlarsa. Böyle bir şey olursa saklamam söylerim" yanıtını vermişti.







