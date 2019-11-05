Eda Taşpınar, “Annemin anı defterini buldum. Okudukça ağlıyorum. Bu konuyla alakalı hissetiklerimi, onunla yaşadıklarımı yazmaya ve ifade etmeye hâlâ hazır değilim. İyi değilim ama tabii ki olacağım” dedi.

Eda Taşpınar annesi Suzan Yontunç ile çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Eda Taşpınar'dan 14 bin liralık şıklık

Bir süredir Londra’da olan Eda Taşpınar’ın fotoğrafta gördüğünüz kıyafetinin markası Yves Saint Laurent. Fiyatı 1950 dolar (yaklaşık 11 bin lira). Ayakkabısı ise Giuseppe Zanotti. 515 Euro (3300 TL)

Halil Kalmuk/ POSTA