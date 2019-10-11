Eda Taşpınar'ın giydiklerinin fiyatı şaşırttı

Sosyal medya paylaşımları ve giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar yine kural bozmadı

11 Ekim 2019, Cuma 13:33 Son Güncelleme:
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Eda Taşpınar'ın giydiklerinin fiyatı şaşırttı

Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren 39 yaşındaki sosyetik isim Eda Taşpınar, çok sevdiği yaz havasından henüz çıkamadı.

Kırmızı mayolu kombin

Eda Taşpınar, deri ceketinin içerisine kırmızı mayo, ayağına da ince topuklu açık ayakkabı giydi.

15 bin 547 TL'lik kombin

Eda Taşpınar'ın üzerindekilerin markası ve fiyatları ise şöyle:

Deri ceket (R13): 7 bin 35 TL

Ayakkabı (Christian Louboutin): 4 bin 982 TL

Mayo (OYE): 2 bin 51 TL

Kemer (Academia): 600 TL

Şemsiye (Moschino): 557 TL

Pantolon (Zara): 216 TL


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