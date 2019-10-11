Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren 39 yaşındaki sosyetik isim Eda Taşpınar, çok sevdiği yaz havasından henüz çıkamadı.

Kırmızı mayolu kombin

Eda Taşpınar, deri ceketinin içerisine kırmızı mayo, ayağına da ince topuklu açık ayakkabı giydi.

15 bin 547 TL'lik kombin

Eda Taşpınar'ın üzerindekilerin markası ve fiyatları ise şöyle:

Deri ceket (R13): 7 bin 35 TL

Ayakkabı (Christian Louboutin): 4 bin 982 TL

Mayo (OYE): 2 bin 51 TL

Kemer (Academia): 600 TL

Şemsiye (Moschino): 557 TL

Pantolon (Zara): 216 TL





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