Eda Taşpınar'ın giydiklerinin fiyatı şaşırttı
Sosyal medya paylaşımları ve giyim tarzıyla olay yaratan Eda Taşpınar yine kural bozmadı
Önceki gün İstanbul'da elinde şemsiyeyle poz veren 39 yaşındaki sosyetik isim Eda Taşpınar, çok sevdiği yaz havasından henüz çıkamadı.
Kırmızı mayolu kombin
Eda Taşpınar, deri ceketinin içerisine kırmızı mayo, ayağına da ince topuklu açık ayakkabı giydi.
15 bin 547 TL'lik kombin
Eda Taşpınar'ın üzerindekilerin markası ve fiyatları ise şöyle:
Deri ceket (R13): 7 bin 35 TL
Ayakkabı (Christian Louboutin): 4 bin 982 TL
Mayo (OYE): 2 bin 51 TL
Kemer (Academia): 600 TL
Şemsiye (Moschino): 557 TL
Pantolon (Zara): 216 TL
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