Eda Taşpınar ile yeni aşkı Çağrı Atakan geçen hafta gittikleri barda tatsız bir olaya karışmıştı. İddiaya göre; oyuncu, sosyetik sevgilisine laf atan birini dövmüş, bu olaya çok kızan Eda Taşpınar da kendisini terk etmişti. Önceki akşam tek başına Nişantaşı’nda dolaşan Çağrı Atakan, “Kesinlikle darp ve dayak yok. Biz Anadolu insanıyız. Örf ve adetlerimiz var. Bana ters gelen bir hareket yapıldı. Tatsızlık çıktı. Tartıştığım şahıs ile daha sonra konuşup sorunu çözdük” dedi.

"Ayrılmadık, hâlâ beraberiz"

Eda Taşpınar ile ilişkisinin de devam ettiğini belirten Çağrı Atakan, “Benim verdiğim tepki ile alakalı olarak aramızda fikir ayrılığı doğdu, tartıştık. Ama ayrılmadık, hâlâ beraberiz. Eda çok iyi niyetli, temiz kalpli bir kadın” diye konuştu.