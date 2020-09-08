İngiliz çalıştırıcı, genç oyuncuyu yeni sezonda eğitimini aldığı 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi, Nwakaeme'yi sol, Ekuban'ı da sağ kanatta sahaya sürmeyi düşünüyor. Kaleye daha yakın... Bu doğrultuda başarılı hoca, özellikle Abdülkadir'i yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.