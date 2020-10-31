Eddie Newton’un sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton’un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP’a bildirdi.
31 Ekim 2020, Cumartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Bordo mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir."
DHA
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