Edebiyat ile ilgili sözler! 2021 kısa ve öz edebiyat aşkı sözleri

Kısa ve öz edebiyat aşkı sözleri, içinden geçenleri edebiyat ile anlatmayı tercih edenler tarafından sıklıkla aranıyor. Gelmiş geçmiş en önemli sanat dillerinden biri olan edebiyat ile çirkini güzel söylemek, hayali gerçeğe çevirmek mümkün olmuştur. Bu nedenle de edebiyat ile ilgili sözler her zaman kıymet bulmuştur…

EDEBİYAT İLE İLGİLİ SÖZLER

"Edebiyat, sanat ve düşünce yaşamın sınırlarını zorlar. Yeni bir yaşam beklentisi yaratır. "Can Dündar

"Edebiyat bize yaşamadığımız, yaşayamadığımız ya da yaşayıp da farkına varmadığımız hayatlar hediye eder. "Mehmet Eroğlu

"Mutsuz ailelerde büyüyen gençler için edebiyat zaten en güzel sığınaktı. "Elif Şafak

"Edebiyat, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarının yolu, kültürlerin birlikteliğinin vazgeçilmez köprüsüdür."Mehmed Uzun

"Zihnimiz için edebiyat, kuşun kanatları gibidir. Kuş hiç şaşmadan uçuyorsa, kanatları değil, keskin gözleri sayesindedir."Panait Istrati

"Zihnimizi edebiyat dekore eder." Murat Menteş

"Hayatın saldırılarına karşı bir savunmadır edebiyat. "

"Edebiyat bir resimdir ya da daha doğrusu hem resim hem de aynadır. Duygunun ifade edilmesidir, ince bir eleştiridir, öğretici bir belgedir." Dostoyevski

"Duyguları anlamadan yaşamam olanaksızdı. Bu eğitim ancak edebiyat sağlayabiliyordu." Zülfü Livaneli

"İnsan bilincindeki yarayı tedavi etmenin en iyi yolu müzik, resim, edebiyat ve en başta da felsefedir."E.Farrely

"Eleştiri, edebiyat ve sanat eserlerinin güzelliklerini, çirkinliklerini ortaya çıkaran bir bilimdir."Aleksandr Puşkin

"Hiç kuşkusuz edebiyat olmasaydı, insanın pek çok yanı gizli, örtük kalacak, tutkularımız, hayallerimiz ortaya çıkmayacaktı."

"Edebiyat, belki sizi edepli bir insan yapmaz. Ama en azından edepli bir insan yapar." Cahit Zarifoğlu

"Edebiyat, ölümsüzlüğün en eski yoludur. İnsanlar kendi hayatlarını, tecrübelerini, hayal ve fikirlerini edebiyatla ölümsüzleştirir."Sebuhi Quluzade

"Bence hayattaki her şey gibi, edebiyat da bir hizmet ve bir mücadeledir."

2021 KISA VE ÖZ EDEBİYAT AŞKI SÖZLERİ

"Tok da olsa karın, güdüktür edebiyatsız insan."Nermi Uygur

"Edebiyat, insanın başka insanla değil, dille savaşıdır ancak; düşlerle boğuşmasıdır, iç dünyadaki olaylarla kapışmasıdır. Yazar bütün bunları, "başkalarını bombalamak için" değil, insan deneyimini estetize etmek için yapar ve başka insanlar da bu deneyimden kendilerine düşen payı, çatışmalar yaşaya yaşaya alırlar. "Gürsel Korat

"İki tarih vardır; biri siyasetin, diğeri edebiyat ve sanatın. İlki iradenin, ikincisi aklın tarihidir." Arthur Schopenhauer

"Edebiyat, parçanın parçası." Goethe

"Bilim hayatında en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır." Halil İnalcık

"Edebiyat özgürlüktür. Özellikle de birer değer olarak okumanın ve içedönüklüğün ayaklar altına alındığı bir çağda edebiyat, özgürlüğün ta kendisidir." Susan Sontag

"Kelime oyunları edebiyatın en üstün biçimidir."Alfred Hitchcock

"Edebiyat ve sanat dünyasında yalnız dâhiler vardır. Ondan ötesi, bir alay zavallı taklitçi, bir alay zavallı maskaradır." Yakup Kadri Karaosmanoğlu

"Gerçek edebiyat, insanları din, milliyet, üniforma, bayrak gibi simgelerden ayırarak "sadece insan" olarak görebilmeyi anlatabilmeyi başarıyor."

"Edebiyat, cevabı eksik olan sorudur."Roland Barthes

"İnsan insana edebiyat taşır. İnsanı insan kılan da edebiyattır. "Emin Özdemir

"Felsefede, politikada, edebiyatta ya da herhangi bir sanatta olağanüstü olan tüm insanlar, melankoliktir."Epiktetos