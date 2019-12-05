Eden Hazard 26 Kasım'da PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanmıştı. Sakatlığından 10 gün sonra durumuyla ilgili açıklama yapılan Hazard'ın durumu sanılandan daha ciddi.

6 ila 8 hafta boyunca forma giyemeyecek olan Hazard, 18 Aralık'taki kritik Barcelona maçında da forma giyemeyecek.

Eden Hazard, 100 milyon euro bonservis ve büyük umutlarla transfer olduğu Real Madrid'te henüz beklenildiği kadar büyük bir etki yapamadı.

Sezona da sakat olarak başlayan ve çok sayıda maç kaçıran Belçikalı yıldız, Barcelona haricinde Süper Kupa'da Valencia'ya karşı oynanacak maçı da kaçıracak.





Koltuk değnekleriyle yürüyor

Eden Hazard şu anda sakatlığı nedeniyle koltuk değnekleriyle yürüyor. PSG maçında Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı Thomas Meunier'le girdiği mücadele sonucu sakatlanan Hazard, oyundan çıkmıştı. Sonrasında Thomas Meunier istemeyerek de olsa sakatlanmasına sebep olduğu arkadaşından özür dilemişti.