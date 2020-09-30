Futbol Eden Hazard sakatlandı

Eden Hazard sakatlandı

Futbol

Eden Hazard sakatlandı

Hazard'ın yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

30 Eylül 2020, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Real Madrid Kulübü, Belçikalı futbolcusu Eden Hazard'ın sakatlandığını duyurdu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi. Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.

Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.

AA


İlgili Haberler
Lampard: Mourinho'ya 'Hakemlerle oyuncularından daha çok konuşuyorsun' dedimMaçın ortasında tuvalete giden Eric Dier'a Mourinho'dan tepki: Çabuk bitir, gol yiyeceğiz


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Lampard: Mourinho'ya 'Hakemlerle oyuncularından daha çok konuşuyorsun' dedim