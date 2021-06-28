Eden Hazard'ın kardeşiyle ilgili tweet'i 5 yıl sonra değerlendi
Belçika, dün akşam Portekiz'i Thorgan Hazard'ın enfes golüyle yenerek çeyrek finale çıktı. Hazard kardeşlerden büyük olanı Eden, yıllar önce Thorgan için bir tweet atmış ve o dönem için çok da gerçek olmayan 'Thorgan>Eden' yazmıştı. Dün o tweet tekrar gğndeme geldi.
28 Haziran 2021, Pazartesi 11:18 Son Güncelleme:
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2016 yılında Eden Hazard, Chelsea'de kariyerinin zirvesini yaşarken küçük kardeşi Thorgan Hazard ise Borussia Monchengladbach'ta henüz genç bir delikanlıydı.
Thorgan'ın gol attığı bir maç sonrası Eden, kardeşi için 'Thorgan>Hazard' yazmıştı. O dönem için pek de gerçekçi olmayan ve daha iyi olanın Eden Hazard olduğu bilindiğinden fazla gündeme gelmeyen tweet, 6 yıl sonra zirveye çıktı.
Belçika-Portekiz maçında muhteşem bir gol atan ve ülkesine turu getiren Thorgan, o tweet'in on binlerce beğeni almasına neden oldu. Şu anda Real Madrid forması giyen ancak kariyerinin belki de en kötü dönemini geçiren Eden Hazard, kardeşinin gölgesinde kaldı.
https://twitter.com/hazardeden10/status/768546682917249024
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