2016 yılında Eden Hazard, Chelsea'de kariyerinin zirvesini yaşarken küçük kardeşi Thorgan Hazard ise Borussia Monchengladbach'ta henüz genç bir delikanlıydı.

Thorgan'ın gol attığı bir maç sonrası Eden, kardeşi için 'Thorgan>Hazard' yazmıştı. O dönem için pek de gerçekçi olmayan ve daha iyi olanın Eden Hazard olduğu bilindiğinden fazla gündeme gelmeyen tweet, 6 yıl sonra zirveye çıktı.

Belçika-Portekiz maçında muhteşem bir gol atan ve ülkesine turu getiren Thorgan, o tweet'in on binlerce beğeni almasına neden oldu. Şu anda Real Madrid forması giyen ancak kariyerinin belki de en kötü dönemini geçiren Eden Hazard, kardeşinin gölgesinde kaldı.



