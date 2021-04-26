Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm fragmanı nefesleri kesti. EDHO 192. bölümünde yine silahlar konuşacak. EDHO'nun geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümünde diziye yeni isimler dahil olmuştu. Hızır reis yeni bir savaşa yol açacak hamleleri yaptıktan sonra Tipi düşmanlarından Macit'in Gönül hakkındaki sözlerini kaldıramayıp Macit'i boğarak öldürdü.

EDHO 192. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyacak. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verecek. Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla ödeyecek.

Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşleyecek. Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almayarak, gerekli bağlantıları önceden kuracak. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan ise hedefine Tipi'yi koyacak. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkına varacak.

Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olacak. İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam edecek. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştıracak ve ağzından boşanma kelimeleri dökülecek. Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 92. BÖLÜM FRAGMANI İZLE