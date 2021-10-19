EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları
EDHO için gözler ATV yayın akışında. Dizinin çekimlerinin başladığı haberinin ardından fenomen dizinin hayranları EDHO günü olan salı günlerinde “EDHO bu akşam var mı?” araştırması yapıyor. 7. sezonuyla ekranlara gelecek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları da şimdiden adından söz ettiriyor. Peki, EDHO yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…
19 Ekim 2021, Salı 11:00 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO’nun yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda Türk televizyonlarının başarılı isimlerini kadrosuna toplayan dizi daha şimdiden adından söz ettiriyor. Peki, EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları…
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
ATV’nin 19 Ekim Salı günü yayın akışında EDHO yer almıyor.
EDHO YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
200. bölümüyle 7. sezona merhaba diyecek EDHO'nun yeni sezon tarihi için henüz kanal tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak özlenen dizinin 26 Ekim Salı akşamı yeni sezon ilk bölüm ile ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI
Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrolleri paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna bu sezon birbirinden başarılı isimler katıldı. İşte, EDHO 7. sezon oyuncularından bazıları
- Uğur Yücel,
- Levent Ülgen,
- Ragıp Savaş,
- Tardu Flordun,
- Burcu Binici,
- Hazım Körmükçü,
- Nurseli İdiz,
- Yosi Mizrahi,
- Serdar Deniz,
- Servet Pandur,
- Eren Vurdem,
- Alara Turan