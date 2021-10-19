ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi EDHO’nun yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda Türk televizyonlarının başarılı isimlerini kadrosuna toplayan dizi daha şimdiden adından söz ettiriyor. Peki, EDHO bu akşam var mı? EDHO yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları…

EDHO BU AKŞAM VAR MI?

ATV’nin 19 Ekim Salı günü yayın akışında EDHO yer almıyor.

EDHO YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

200. bölümüyle 7. sezona merhaba diyecek EDHO'nun yeni sezon tarihi için henüz kanal tarafından bir açıklama yapılmadı. Ancak özlenen dizinin 26 Ekim Salı akşamı yeni sezon ilk bölüm ile ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON OYUNCULARI

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrolleri paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna bu sezon birbirinden başarılı isimler katıldı. İşte, EDHO 7. sezon oyuncularından bazıları