Magazin EDHO ekibi şokta! Sabina Toziya ameliyat oldu

EDHO ekibi şokta! Sabina Toziya ameliyat oldu

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EDHO ekibi şokta! Sabina Toziya ameliyat oldu

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya'nın beyninde tümör tespit edildi. Yılbaşı için sete verilen arada ülkesi Makedonya'ya giden 72 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a dönmek için hazırlandığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Tetkikler sonucunda beyninde tümör olduğunu tespit edilen Sabina Toziya hemen ameliyatı alındı.

19 Ocak 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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Altı sezondur ekranda olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, bugün yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi, aldıkları haberle adeta yıkıldı. Dizinin 72 yaşındaki 'Hayriye Ana'sı Sabina Toziya, yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Toziya dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde tümör tesbit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu, daha sonra normal servise çıkarılırken, Sabina Toziya'nın dün evine götürüldüğü öğrenildi.

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Sağ tarafına felç indi

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı, ne yorgunluk ve ne de bulantı şikâyetinin olmadığı belirtildi.

Ameliyatı Makedonya Sağlık Bakanı yaptı

Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde Atv yönetimi de hastane uçakla İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı.

Senaryo revize edildi

Sabina Toziya'nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi dört gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı.

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