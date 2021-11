Tam 199 bölüm boyunca milyonlarca izleyiciyi ATV ekranların kilitleyen EDHO’nun yeni bölümlerinin yayınlanmaması, dizinin hayranlarını üzüntüye boğdu. Dizinin 7. sezonu aylardır merakla bekleniyordu ki, yayınlanan yeni sezon fragmanı heyecanı daha da artırmıştı. Ancak hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti ve ATV tarafından belirtilen yayın gününde EDHO’nun yeni bölümü yayınlanmadı. Bu gelişme ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın final yaptığı ve bittiği söylentilerine neden oldu. Hızır Çakırbeyli’yi canlandıran Oktay Kaynarca ve EDHO’nun yönetmeni Onur Tan’dan ilk açıklamalar geldi…

OKTAY KAYNARCA’DAN EDHO AÇIKLAMASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile EDHO izleyicilerine veda etti. Başarılı oyuncu paylaşımında “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…” ifadelerini kullandı…

EDHO’NUN YÖNETMENİ ONUR TAN’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

EDHO’nun yönetmeni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oktay Kaynarca’nın paylaşımını işaret etti ve “REİS’in bu eli vedaya değil, yeni bir merhabaya kalkar... Beklemede kalın...” ifadelerini kullandı.

Onur Tan’ın bu paylaşımı, dizinin hayranlarında EDHO’nun final yapmadığı ve başka bir kanala transfer olacağı yönünde umuda neden olurken, Onur Tan bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü yönetmen paylaşımında “Şöyle afili bir veda bile edemedim... 7 yılın içinde kendi içimde biriken gözyaşlarımı bile dökemedim... çok ani ve zamansız ayrılıklar, sevdiklerimizin bu dünyadan göçleri bizlere ayrılık acısını çok zaman tattırdı... hiç mi biri bu ayrılık kadar zor olmadı, inanın hepsi çok zor oldu... Yeryüzünde bizi neler beklerse beklesin, insanoğlu doğdukça ve öldükçe, insanoğlu yaşadıkça, hak ve doğruluk denen şey de var olacaktır... Doğru başladığına inandığım, bu işin hakkını da 7 yıldır birlikte çalıştığım tüm iş ve ekip arkadaşlarımın emeklerine ve çabalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak, bizi seven, gönül veren, bizi eleştirirken bile seven, çok sevdiğinde yerlere göklere sığdıramayan izleyicilerimize de sonsuz minnet ve şükranlarımı sunabiliyorum ancak kendi adıma... Dünya döndükçe, ben yaşadıkça hep daha iyisini yapmaya gayret edeceğime söz veriyorum... Dilerim 200 bölüm boyunca tüm bu yazılan güzel eser başta olmak üzere, desteğini her zaman arkamda hissettiğim güzel ekibimize, can veren tüm aktör arkadaşlarımın hissiyatlarına ve başarılarına, ekran başında sevgiyle takipte kalan siz değerli izleyicilere layık olabilmişimdir...” ifadelerine yer verdi.

EDHO FİNAL Mİ YAPIYOR?

EDHO’nun başrol oyuncusu ve yönetmeninden gelen açıklamaların ardından dizinin final yaptığına ilişkin söylentiler gitgide kuvvetlenirken, ATV’den ve dizinin senaristi ve yapım şirketi BVB Yapım’ın sahibi Bahadır Özdener’den bir açıklama gelmedi.

Bu nedenle EDHO'nun final yapıp yapmadığına yönelik net bir şey söylemek şu an için mümkün görünmüyor.