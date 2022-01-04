Magazin EDHO hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni adı ne? Kimler oynayacak?
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EDHO hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni adı ne? Kimler oynayacak?

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EDHO hangi kanalda yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni adı ne? Kimler oynayacak?

ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir hayran kitlesi edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 7. sezonu beklenirken yayınlanmadan ekranlara veda eden EDHO’nun ekranlara geri döneceği açıklandı.

04 Ocak 2022, Salı 17:19 Son Güncelleme:
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EDHO’nun dijital bir dizi platformunda yeniden yayınlanacağı heyecan yarattı. Projenin yazarları Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz’ın gelen cazip tekliflere ve seyirci baskısına dayanamayarak, harekete geçtiği öğrenildi. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ismiyle değil, çok farklı bir isim ile EDHO’nun yeniden izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

 EDHO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonu beklenirken veda ettiği açıklanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin dijital dizi platformu BluTV ile anlaştığı öğrenildi. EDHO’nun yayınlanmayan 200. bölümünün yenilenen montajı ve ek sahneleriyle film olacağı açıklandı. Ancak filmin isminde ve konusunda bazı değişikliklerin yapılacağı kaydedildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’IN YENİ ADI NE?

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; EDHO’nun isim hakkı ATV’de olduğu için yeni ismi ‘’Son Efsane’’ olacak. Son Efsane filminin ay sonunda olması planlanan yayın tarihini BluTV kısa süre içinde açıklayacak.

SON EFSANE FİLMİNDE KİMLER OYNAYACAK?

Ayrıca efsane projenin dizi versiyonu şubatta çekilecek ve başrolde İlyas Çakırbeyli’yi canlandıran Ozan Akbaba yer alacak.

ATV’nin “Okul Yolunda” dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer yurt dışında sürgünde, Hızır’ı Oktay Kaynarca ise hapiste gösterileceğinden dolayı projede yer almayacak.

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