EDHO’nun sezon finaline girmesinin hemen ardından İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba’nın diziden ayrılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Ozan Akbaba yaz aylarında konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Her habere itibar etmeyin” diyerek hayranlarının gönlüne su serpse de EDHO’nun 200. bölüm fragmanında İlyas Çakırbey’lin vurulduğu görülüyor. Peki, Ozan Akbaba Eşkıya’dan ayrılacak mı? İşte ayrıntılar…

EDHO İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLÜYOR MU?

EDHO’nun baş karakterlerinden biri olan İlyas Çakırbeyli, dizinin yedinci sezonunun ilk bölümünde, Hızır’ın cezaevine girmesiyle hem ailenin hem de masanın yeni lideri olur. Amerikalılara karşı taviz vermez tavrına devam eden İlyas Çakırbeyli her ne kadar sevdiklerini korusa da kendini de büyük bir ateşin içine atar.

Fragmanda herkes bu tehlikenin farkında ve endişe içindeyken, İlyas Çakırbeyli’nin vurulduğu görülüyor. Üstüne bir de Hızır, “İlyas’ıma kıydılar” diyerek göz yaşı döküyor.

OZAN AKBABA EŞKIYA’DAN AYRILACAK MI?

Ozan Akbaba’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılacağı söylentileri, dizinin Haziran ayında sezon finaline girmesinin hemen ardından konuşulmaya başlamıştı. Öyle ki, Ozan Akbaba’nın EDHO’nun 200. Bölümde yer alacağı ve senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağı bile söylenmişti. O dönem konuyla ilgili ne kanaldan ne de Ozan Akbaba’dan bir açıklama gelmemişti.

İleriki dönemlerde Ozan Akbaba’ya diziden ayrılacağı haberleri sorulduğunda başarılı oyuncu “Her habere itibar etmeyin” diyerek bir bakıma diziden ayrılacağı haberlerini yalanlamıştı.

EDHO’nun yeni bölümü yayınlanmadan, Ozan Akbaba’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin net bir şey söylemek mümkün olmasa da Ozan Akbaba’nın dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanacak “Kovala” adlı dizide başrol oynadığını sosyal medya hesabından duyurması, söylentilerin doğru olabileceğini düşündürtüyor.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden alan Akbaba, 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

Oyunculuğun yanı sıra film müzikleri de yapan Akbaba, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde yer aldı.

2015 yılında ATV’de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas Çakırbeyli rolünü canlandıran Ozan Akbaba, o günden bu yana dizinin yer almaya devam ediyor.

1 Temmuz 2017 yılında Buket Arıkan ile dünya evine giren Ozan Akbaba'nın bu evliliğinden Ozan Ali adında bir erkek çocuğu var.

OZAN AKBABA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?