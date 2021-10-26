ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, hayranlarını şaşırttı. Geçtiğimiz hafta 200. bölüm fragmanı yayınlanan EDHO'nun 26 Ekim Salı günü ekranlarda olacağı duyurulmuştu ancak dizinin sıkı takipçileri kötü sürprizle karşılaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı heyecanla bekleyen diziseverler, yeni bölümün yayınlanması nedeniyle çileden çıktı ve tepkilerini sosyal medya üzerinden sert bir şekilde dile getirdi. Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran ATV ise yorumları sınırlandırdı. Bu gelişmenin ardından EDHO neden başlamadı? EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

200. bölümüyle yeni sezona başlaması beklenen EDHO yerine ATV ekranlarında Baba Parası isimli sinema filmi ekranlara geldi. Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran ATV'nin yorumları sınırlandırması ise dikkat çekti. Son dakika değişikliği ile yayın akışından çıkarılan EDHO'nun 200. bölümünün ne zaman ekranlara geleceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Ekim tarihinde yeni bölümünün yayınlanması beklenirken dizinin kanalı Atv yayın akışını değiştirdi. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz bilinmiyor.



