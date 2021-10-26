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EDHO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm tarihi

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EDHO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm tarihi

EDHO’nun yeni bölüm tarihi belli oldu. Yedinci sezonu ve 200. bölümü ile yeniden seyircisinin karşısına çıkacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz için meraklı bekleyiş haftalardır devam ediyordu. ATV ekranlarında yayınlanan fragman ile heyecan doruğa çıkarken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tarihi de açıklandı…

26 Ekim 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en güçlü ailelerinden olan ve artık dünyaya açılmaya başlayan Çakırbeyli ailesinin hikayesinin anlatıldığı EDHO’da özlem sona eriyor. Haziran ayında sezon finali yapan dizi, 200. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba gibi başarılı oyuncuların yanı sıra yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna Uğur Yücel ve Nurseli İdiz gibi pek çok başarılı oyuncunun daha katıldığı açıklanmıştı. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ilk bölüm tarihi…

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi EDHO için geri sayım başladı. Merak uyandıran fragmanın ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tarihi belli oldu.

Buna göre, EDHO 200. bölümü ile 26 Ekim Salı akşamı (Bugün) saat 20.00’de seyircisiyle buluşacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’IN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölümünde, Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşmıştır. Yapılan son hamle yüzünden Hızır cezaevine girerken, Alpaslan ve adamları kaçak durumuna düşer.

Çakırbeyli ailesinin içine düştüğü bu zor zamanlarına İlyas derman olur. İlyas, Ailenin ve masanın başına yeniden geçer ancak yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, dostlarını ve ailesini kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin etmektedir. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

 

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