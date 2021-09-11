EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusu Eylül ayının gelmesiyle daha sık soruluyor. Dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba’nın yeni sezonda olmayacağı konuşulmuştu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarının reyting rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) yeni sezonu merakla bekleniyor. Eylül ayının gelmesiyle pek çok dizinin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı. Efsane dizinin başrol oyuncusu Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dizinin yeni sezon bölümlerinin Eylül ayında başlayacağını belirtmişti.

Ancak, Gazeteci Birsen Altuntaş imzalı haberde, dizi ekibi ile ATV yönetimi arasında sorun çıktığı, kriz çözülmeden çekimlerin başlamayacağı öne sürüldü.

Bununla birlikte EDHO’nun yeni sezonunun ekim ayı gibi başlaması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı günden itibaren haberimizde bulabilirsiniz.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Namlunun ucunda bu sefer Yaman Korkmaz ve ailesi vardır. Hamdi Korkmaz ve ailesi Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelmiştir ve bu defa büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında büyük şok etkisi yaratır fakat Savaş ve ekibinde bu ölüm zafer sarhoşluğu yaratır. Hızır Çakırbeyli ise verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübelidir ve kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.