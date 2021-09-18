Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuları kadrosunda toplayan EDHO’nun yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Altı sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları, ATV yeni sezon tanıtımında yer aldı, bu oyuncular arasında en çok dikkati çeken isim de Ozan Akbaba oldu…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli’nin kardeşi İlyas Çakırbeyli’yi canlandıran Ozan Akbaba dizinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor.

199. bölüm ile sezon finali yapan EDHO, 200. bölüm ile yeni sezona başlayacak. Ancak söylentilere göre, İlyas Çakırbeyli, dizinin yeni sezon ilk bölümünde ölecek, böylelikle de Ozan Akbaba dizinin oyuncu kadrosundan ayrılacaktı.

EDHO yeni sezonun başlamasına kısa süre kala bir yandan fragman merakla beklenirken, diğer yandan Ozan Akbaba’nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

Ancak Ozan Akbaba’dan diziden ayrılacağı iddialarına yalanlama geldi. Yaz başında sete çıktığı ‘Anka’ filminin kutlama yemeğini ekip arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekânda yapan Ozan Akbaba, EDHO’dan ayrılacağı iddialarına da değindi ve “Çıkan her habere itibar etmeyin.” dedi.

Diğer yandan Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin aramalar da yoğunlaştı. Ancak şu ana kadar kanaldan ve dizinin yapımcısından yeni sezona dair bir açıklama gelmedi…