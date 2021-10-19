Ömür Çakırbeyli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dünyasına, İlyas Çakırbeyli’nin eşi olarak girdi. İlyas’ın huysuz ve aksi kayınbiraderi Behzat Façalı ise zaman içinde düşmanlığı bırakıp İlyas ile kader ortağı olmuştu. Dizide abi kardeşi canlandıran Emir Benderlioğlu ile Ceren Benderlioğlu’nun aralarındaki bağ, sadece soy ismi benzerliğinden kaynaklanmıyor…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır Çakırbeyli’den sonra gelen isim İlyas Çakırbeyli’nin eşinin kim olacağı merak ediliyordu. Düşman ailenin güzel kızı Ömür’ü gören İlyas Çakırbeyli aradığı aşkı buldu.

Diğer yandan Ömür’ün ağabeyi Behzat Façalı ile İlyas Çakırbeyli’nin düşmanlığı öylesine büyüktü ki her an birbirlerinin canını almak için plan yapıyorlardı.

Ancak, İlyas ile Ömür arasındaki aşk büyürken, İlyas ile Behzat arasındaki düşmanlık zamanla yerini can dostluğuna bıraktı.

Ömür ve Behzat kardeşlerin EDHO’ya getirdiği yeni soluk ise izleyiciler tarafından beğeni toplayarak, her iki karakter de hikayenin ayrılmaz bir parçası olmaya başardı. Behzat Façalı’yı canlandıran Emir Benderlioğlu ile Ömür Çakırbeyli’yi canlandıran Ceren Benderlioğlu’nun soy isimlerinin aynı olması ise zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Çünkü izleyici onları abi kardeş olarak bilse de Emir ve Ceren Benderlioğlu gerçek hayatta karı kocalar…

2010 yılında dünya evine giren Ceren ve Emir Benderlioğlu çiftinin 8 yaşında Nur isminde bir de kız evlatları bulunuyor.

İlk görüşte birbirlerinden etkilendiklerini ifade eden Emir ve Ceren Benderlioğlu çifti, tanıştıktan yaklaşık 10 ay sonra çıkmaya başladıklarını bir buçuk yıl sonra da evlendiklerini ifade etmişti…