Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek.