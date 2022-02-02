Magazin EDHO'dan Camdaki Kız'a transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oldu

EDHO'dan Camdaki Kız'a transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oldu

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EDHO'dan Camdaki Kız'a transfer! Usta oyuncu dizinin kadrosuna dahil oldu

Kanal D'nin perşembe akşamları yayınlanan, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizisi 'Camdaki Kız'a, usta oyuncu Turgay Tanülkü dahil oldu.

02 Şubat 2022, Çarşamba 00:45 Son Güncelleme:
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Camdaki Kız dizisi perşembe akşamları izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız'ın 3 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Turgay Tanülkü, geçmişte yaptığı şeylerden pişmanlık duyan, her şeyi bir kenara bırakarak inzivaya çekilmiş bir mafya babası olan 'Derviş Aslankaya' karakterine hayat verecek.

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