EDHO’dan Evlilik Hakkında Her Şey’e bomba transfer!

MF Yapım’ın FOX için çektiği 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisi salı akşamları izleyicilerle buluşuyor.

Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı ve Sarp Akkaya'nın başrollerini paylaştığı "Evlilik Hakkında Her Şey" dizisinin kadrosuna Sevcan Yaşar katıldı.

Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Yiğit Kirazcı, Sarp Akkaya, Gökçe Eyüboğlu ve Sumru Yavrucseuk yer alıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kadrosuna son olarak Sevcan Yaşar dahil oldu. Yaşar, 'Neyran' karakterine hayat verecek.

Sevcan Yaşar kimdir?

Miss Model of Turkey birincisi olduktan sonra Çin’de düzenlenen Miss Model of World yarışmasında da birici olan Sevcan Yaşar, Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yaşar halen Yeditepe Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor.

Oyunculuk hayatına Kayıp Şehir dizisiyle adım atan Sevcan Yaşar bugüne kadar Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın, Bahtiyar Ölmez ve Erkenci Kuş dizilerinde rol aldı. Sevcan Yaşar, ATV’nin çok sevilen ancak yapım şirketi ve kanal arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sona eren Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Esra Boran karakterini canlandırmıştı.