EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören yasak deldi
EDHO dizisinde ‘Hamdi Baba’yı canlandıran Muhammed Cangören kız arkadaşıyla bir kafenin önünde otururken görüntülendi. Ali KESER
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Hamdi Baba’yı canlandıran Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’deydi. Yanında da genç bir kız arkadaşı vardı. Üstelik bir kafenin önüne oturdular. Muhammed Cangören ne pandemiye aldırış etti, ne tam kapanma yasağına. Kurallar vız geldi.