‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Hamdi Baba’yı canlandıran Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’deydi. Yanında da genç bir kız arkadaşı vardı. Üstelik bir kafenin önüne oturdular. Muhammed Cangören ne pandemiye aldırış etti, ne tam kapanma yasağına. Kurallar vız geldi.







