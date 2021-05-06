Magazin EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören yasak deldi

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören yasak deldi

Magazin

EDHO'nun Hamdi Baba'sı Muhammed Cangören yasak deldi

EDHO dizisinde ‘Hamdi Baba’yı canlandıran Muhammed Cangören kız arkadaşıyla bir kafenin önünde otururken görüntülendi. Ali KESER

06 Mayıs 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da ‘Hamdi Baba’yı canlandıran Muhammed Cangören önceki gün Cihangir’deydi. Yanında da genç bir kız arkadaşı vardı. Üstelik bir kafenin önüne oturdular. Muhammed Cangören ne pandemiye aldırış etti, ne tam kapanma yasağına. Kurallar vız geldi.


İlgili Haberler
EDHO'ya 'Tipi' damgası! '91 bölüm sonra Gönül'üne kavuştu'İşte EDHO' gerçeği... Kimler geldi, kimler geçti?EDHO 192. bölüm fragmanı yayında! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş başladı...Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'EDHO' hayranlarına müjdeli haber!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
6 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Anlam arıyorum sayın hakim!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Bulaşık formülü işe yarar mı?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar meydan okudu
Elif Demirtaş Bilir
Uğur Alkapar
Top değil bağış
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
3 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
İnsani ilişkilerinizi iyi kullanın
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Kim çekti?
Suna Akyıldız
Funda Duru
Ege Can Sal: Müzik hayatımdaki en büyük tutku
Funda Duru
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üç yapraklı yonca! Burak Altay'dan şaşırtan paylaşım