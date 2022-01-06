Futbol Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi

Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi

Futbol

Edin Visca, Trabzonspor formasını giydi

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili takımın formasını giydi.

06 Ocak 2022, Perşembe 20:55 Son Güncelleme:
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Bordo-mavililerin yeni transferi Edin Visca, sağlık kontrollerinin ardından Medical Park Stadyumu'na giderek Trabzonspor formasıyla poz verdi.

Yeni takımında 18 numaralı formayı giyecek olana Boşnak oyuncu sağlık kontrollerinde eko ve efor testine tabi tutuldu. Çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldı.

TRABZON (İHA)

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