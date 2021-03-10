En güzel ve anlamlı Edip Cansever sözleri
Türk Edebiyatının en önemli şairlerinden birisi olan Edip Cansever'e ait sözler oldukça merak konusu. En güzel ve anlamlı Edip Cansever sözleri arayanlar için özlü, kısa - uzun ve resimli Edip Cansever sözleri...
10 Mart 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sosyal medyada veya mesajla paylaşmak için Edip Cansever sözleri arayanlar için anlamlı, resimli, güzel, kısa, özlü ve uzun sözler.
EDİP CANSEVER SÖZLERİ
Doğanın bana verdiği bu ödülden çıldırıp yitmemek için iki insan gibi kaldım. Birbiriyle konuşan iki insan.
Seviyoruz bir sevilme içgüdüsüyle...
Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize.
''Bazen arkana bile bakmadan gitmek istersin. Öyle her şeyi bırakmana falan da gerek yok. Anıları bırakabilsen yeter.''
Ve mutluluk bir kibrit çöpü. Artık ne kadar yanarsa...
''Ne kaldı
farkında mısın bilmem
gündüzler..
gündüzler biraz azaldı...''
Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Saatlendiriyoruz günü. Bölüyoruz dakikalara...
Acılar da acılaşıyor gittikçe...
Sanki
Bir azarlamayla ölümünü düşünen çocuklar gibi...
"Yani yaşıyor olmak.. Yaşamakla bağdaşmaz bazen."
Otursak bir akşam üzeri
Sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan.
Bildiğim bir hikaye de anlatsan ben bilmezden gelirim, söz !…
"Bir papatya ne kadar uzağı görebilirse
O kadar yakın kalplerimiz birbirine…"
"Bazen diyorum ki onu kafama takmamalıyım. Sonra da diyorum ki; önce kalbimden atmalıyım."
"Umutsuzluğumu büyütüyorum" diyorsun, yalan!
Var olmak, bir umudun sözcüsü olmaktır aynı zamanda...
"Ama o geçerken ne yalan söyleyeyim; şuramda bir ağrı duydum"
Ah bu nisan yağmurları, Hüznünü kaybetmiş çocuklar gibi şaşkın.
Bu aralar ellerim hep üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik derim.
Gökyüzü gibi çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.
İnsan sevdi miydi buna bir çare düşünmeli.
Bu aralar ellerim hep üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik
Ben biraz “ertesi gün” gibiyim.. Eksiğim, unutkanım, öyleyim.
Kuş olsun, insan olsun
Yalnızlık, sevmeyi bilmeyenlerin icadı…
Bir evin bir odası yanıyor yalnız
Habersiz bütün kent bundan
Ben biraz “ertesi gün” gibiyim.. Eksiğim, unutkanım, öyleyim.
"Sana her zaman söylüyorum: Senin yüzünde gülmek var."
"Sanki hiç bir şey uyaramaz içimdeki sessizliği, ne söz ne kelime, ne hiçbir şey."
Hiç gitmeyecekmiş gibi sevenler,
Hiç sevmemiş gibi gittiler
"Çok uzaklara bakmaktır diyoruz;
durmadan saate bakmak."
"Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni."
"Günün acılarını geçiyorum işte kendime iyilikler söyleyerek; Tane tane yenilgiler bırakarak arkamda…”
"Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni."
Hiçbir yere taşmıyorum, kendime sızıyorum yalnız.
Ben dediğim, koskocaman bir oyuk.
"Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize!"
Ben sana uyandım yine,
Sen başkalarıyla uyurken...
Bir yerimiz varsa bu dünyada, her şey insanca olmalı. Sevmek de, yaşamak da, ölmek de.
Yok düş kuracak vakit bile
Her şeyi bir yana bırakıyoruz söylene söylene.
Günlerden ne? Pazartesi. İyi bilirim.
Ama gün nedir bilmem.
"... Biliyorsunuz ya bir ağrısı vardır gitmenin
Nereye, ama nereye olursa gitmenin
Hüzünle karışık bir ağrısı"
Sanki hiçbir şey uyaramaz içimizdeki sessizliği, ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey.
Zakkumları mezarlara yakın dikmeseler ne iyi
Ölümün rengi oluyor.
"Hava soğudu,
Kasımın son günleri
Kar yağacak;
Bembeyaz olacak unutulmuşluğum..."
Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde.
Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun.
Ne olur bu böyle olsun.
Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var, çirkinlik, yalan, her şey var. Ama hep umut var her şeyin içinde…
Kısaca söyleyeyim; anlamak yordu beni.
Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu
Ne yapmak istiyordu hayatta
İşte onu koydu
Kimi seviyordu kimi sevmiyordu.
Gün bitti.
Saat kaç ?
Bitecek mi bir gün savaşımız ?
Hak edilmiş hüzünlerimiz olacak mı bizim de ?
''Belki yarın gidecek;bir anı gelecek bir başka anının yerine. İnsan bazen ağlamaz mı bakıp kendine.''
Dünyaya iyi sözler söyledikçe ben
İyi sözler söylenmiş bir kadın gibi güzelleşiyor dünya
Duyuyor musun?
İnsanın insandan aldığı bütün yaraların merhemi insandadır diyorum sana.
Biliyorsun, bizim her türlü yalnızlığımız
Yeni bir dil olacak yarın.
Sarılıp gövdesine sımsıkı
Bir kadın kendini doğurabilir isterse
“Ölünce kirlerimizden temizlenir
Ölünce biz de iyi adam oluruz...”
Bana kalbimdesin deme! Bilirsin, kalabalık yerleri sevmem.
Çocuklar büyükler gibi konuşur sefaletten.
"Bir mektup, bir telgraf alıntısı değil; unutulmuş bir sevdadır kapısını çalan."
Kim ne derse desin ben bu günü yakıyorum. Yeniden doğmak için çıkardığım yangından...