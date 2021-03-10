En güzel ve anlamlı Edip Cansever sözleri

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EDİP CANSEVER SÖZLERİ

Doğanın bana verdiği bu ödülden çıldırıp yitmemek için iki insan gibi kaldım. Birbiriyle konuşan iki insan.

Seviyoruz bir sevilme içgüdüsüyle...

Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize.

''Bazen arkana bile bakmadan gitmek istersin. Öyle her şeyi bırakmana falan da gerek yok. Anıları bırakabilsen yeter.''

Ve mutluluk bir kibrit çöpü. Artık ne kadar yanarsa...

''Ne kaldı

farkında mısın bilmem

gündüzler..

gündüzler biraz azaldı...''

Susarak katlanıyoruz her mutsuzluğa. Saatlendiriyoruz günü. Bölüyoruz dakikalara...

Acılar da acılaşıyor gittikçe...

Sanki

Bir azarlamayla ölümünü düşünen çocuklar gibi...

"Yani yaşıyor olmak.. Yaşamakla bağdaşmaz bazen."

Otursak bir akşam üzeri

Sen bana hiç bilmediğim bir hikaye anlatsan.

Bildiğim bir hikaye de anlatsan ben bilmezden gelirim, söz !…

"Bir papatya ne kadar uzağı görebilirse

O kadar yakın kalplerimiz birbirine…"

"Bazen diyorum ki onu kafama takmamalıyım. Sonra da diyorum ki; önce kalbimden atmalıyım."

"Umutsuzluğumu büyütüyorum" diyorsun, yalan!

Var olmak, bir umudun sözcüsü olmaktır aynı zamanda...

"Ama o geçerken ne yalan söyleyeyim; şuramda bir ağrı duydum"

Ah bu nisan yağmurları, Hüznünü kaybetmiş çocuklar gibi şaşkın.

Bu aralar ellerim hep üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik derim.

Gökyüzü gibi çocukluk, hiçbir yere gitmiyor.

İnsan sevdi miydi buna bir çare düşünmeli.

Bu aralar ellerim hep üşür benim. Doktor kansızlık der, ben sensizlik

Ben biraz “ertesi gün” gibiyim.. Eksiğim, unutkanım, öyleyim.

Kuş olsun, insan olsun

Yalnızlık, sevmeyi bilmeyenlerin icadı…

Bir evin bir odası yanıyor yalnız

Habersiz bütün kent bundan

Ben biraz “ertesi gün” gibiyim.. Eksiğim, unutkanım, öyleyim.

"Sana her zaman söylüyorum: Senin yüzünde gülmek var."

"Sanki hiç bir şey uyaramaz içimdeki sessizliği, ne söz ne kelime, ne hiçbir şey."

Hiç gitmeyecekmiş gibi sevenler,

Hiç sevmemiş gibi gittiler

"Çok uzaklara bakmaktır diyoruz;

durmadan saate bakmak."

"Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni."

"Günün acılarını geçiyorum işte kendime iyilikler söyleyerek; Tane tane yenilgiler bırakarak arkamda…”

"Öyle bir çık ki karşıma her baktığımda ilk defa görüyormuşum gibi, az kalsın ölüyormuşum gibi hissedeyim seni."

Hiçbir yere taşmıyorum, kendime sızıyorum yalnız.

Ben dediğim, koskocaman bir oyuk.

"Bu yüreğe bu kadar acı fazla dersin bazen kendine. Ama hata bizde. Küçücük bir yürekle kocaman sevmek ne haddimize!"

Ben sana uyandım yine,

Sen başkalarıyla uyurken...

Bir yerimiz varsa bu dünyada, her şey insanca olmalı. Sevmek de, yaşamak da, ölmek de.

Yok düş kuracak vakit bile

Her şeyi bir yana bırakıyoruz söylene söylene.

Günlerden ne? Pazartesi. İyi bilirim.

Ama gün nedir bilmem.

"... Biliyorsunuz ya bir ağrısı vardır gitmenin

Nereye, ama nereye olursa gitmenin

Hüzünle karışık bir ağrısı"

Sanki hiçbir şey uyaramaz içimizdeki sessizliği, ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey.

Zakkumları mezarlara yakın dikmeseler ne iyi

Ölümün rengi oluyor.

"Hava soğudu,

Kasımın son günleri

Kar yağacak;

Bembeyaz olacak unutulmuşluğum..."

Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde.

Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun.

Ne olur bu böyle olsun.

Sıkıntı var, boğuntu var, tedirginlik var, çirkinlik, yalan, her şey var. Ama hep umut var her şeyin içinde…

Kısaca söyleyeyim; anlamak yordu beni.

Adam masaya

Aklında olup bitenleri koydu

Ne yapmak istiyordu hayatta

İşte onu koydu

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu.

Gün bitti.

Saat kaç ?

Bitecek mi bir gün savaşımız ?

Hak edilmiş hüzünlerimiz olacak mı bizim de ?

''Belki yarın gidecek;bir anı gelecek bir başka anının yerine. İnsan bazen ağlamaz mı bakıp kendine.''

Dünyaya iyi sözler söyledikçe ben

İyi sözler söylenmiş bir kadın gibi güzelleşiyor dünya

Duyuyor musun?

İnsanın insandan aldığı bütün yaraların merhemi insandadır diyorum sana.

Biliyorsun, bizim her türlü yalnızlığımız

Yeni bir dil olacak yarın.

Sarılıp gövdesine sımsıkı

Bir kadın kendini doğurabilir isterse

“Ölünce kirlerimizden temizlenir

Ölünce biz de iyi adam oluruz...”

Bana kalbimdesin deme! Bilirsin, kalabalık yerleri sevmem.

Çocuklar büyükler gibi konuşur sefaletten.

"Bir mektup, bir telgraf alıntısı değil; unutulmuş bir sevdadır kapısını çalan."

Kim ne derse desin ben bu günü yakıyorum. Yeniden doğmak için çıkardığım yangından...



