Siyaset Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası verildi

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası verildi

Siyaset

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a hapis cezası verildi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldıran Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Mart 2021, Cuma 15:15 Son Güncelleme:
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın 5'inci duruşması Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Recep Gürkan'ın katılmadığı duruşmada, savcı sanığın 2 yılla cezalandırılmasını talep etti. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı ise savcının mütalaasına karşı, "Unsurları yönünden suç oluşmamıştır. Müvekkilin beraatını talep ederiz" dedi.

Mahkeme kısa süreli aranın ardından Başkan Gürkan'a 3 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınıp, 2 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.



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