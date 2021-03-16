Türkiye Edirne Belediye Başkanlığı 13 itfaiye eri alacak

Edirne Belediye Başkanlığı 13 itfaiye eri alacak

Türkiye

Edirne Belediye Başkanlığı 13 itfaiye eri alacak

Edirne Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 13 itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı.

16 Mart 2021, Salı 16:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Edirne Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 13 itfaiye eri alımı yapacak. Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır" denildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Akşener: Geniş Cephe Stratejisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Hibrit araçlara yoğun ilgi
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacak