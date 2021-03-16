Edirne Belediye Başkanlığı 13 itfaiye eri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Edirne Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 13 itfaiye eri alımı yapacak. Edirne Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacaktır" denildi.

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