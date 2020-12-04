Edirne tava ciğeri tarifi: Edirne tava ciğeri nasıl yapılır?

Edirne tava ciğeri yemek için illa Edirne'ye gitmenize gerek yok. Edirne tava ciğeri tarifi ile evinizde kendinizde yapabilirsiniz. Peki, Edirne tava ciğeri nasıl yapılır? Evde kendiniz hazırlamak istiyorsanız işe Edirne tava ciğeri tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

Edirne tava ciğeri tarifi

Edirne tava ciğeri malzemeleri

500 gram dana ciğeri

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Edirne tava ciğeri yapılışı

Ciğeri sinirlerini iyice temizleyerek yaprak şeklinde doğrayın. Ciğer dilimlerini bir süzgece alıp bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Una tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Ciğerleri una atıp her tarafını bulayın. Sıvı yağı derin bir tavada kızdırıp ciğerleri fazla ununu silkeleyerek yağa atın. Yapışmamaları için çatal yardımıyla ayırdığınız ciğerleri alt üst edip 1 dakika içinde yağdan alın. Kızarmış acı biber ve kuru cacıkla servis edin.



