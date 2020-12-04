Yemek Edirne tava ciğeri tarifi: Edirne tava ciğeri nasıl yapılır?

Edirne tava ciğeri tarifi: Edirne tava ciğeri nasıl yapılır?

Yemek

Edirne tava ciğeri tarifi: Edirne tava ciğeri nasıl yapılır?

Dünyanın her yerinde sevilerek yenilen Edirne tava ciğeri tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Edirne'ye gitmeden evde aynı lezzeti denemek isteyenler ise Edirne tava ciğeri nasıl yapılır merak ediyor. Evde kendiniz hazırlamak istiyorsanız işe Edirne tava ciğeri tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

04 Aralık 2020, Cuma 10:35 Son Güncelleme:
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Edirne tava ciğeri yemek için illa Edirne'ye gitmenize gerek yok. Edirne tava ciğeri tarifi ile evinizde kendinizde yapabilirsiniz. Peki, Edirne tava ciğeri nasıl yapılır? Evde kendiniz hazırlamak istiyorsanız işe Edirne tava ciğeri tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları...

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Edirne tava ciğeri tarifi

Edirne tava ciğeri malzemeleri

  • 500 gram dana ciğeri
  • 1 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Edirne tava ciğeri yapılışı

Ciğeri sinirlerini iyice temizleyerek yaprak şeklinde doğrayın. Ciğer dilimlerini bir süzgece alıp bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Una tuzu ekleyip güzelce karıştırın. Ciğerleri una atıp her tarafını bulayın. Sıvı yağı derin bir tavada kızdırıp ciğerleri fazla ununu silkeleyerek yağa atın. Yapışmamaları için çatal yardımıyla ayırdığınız ciğerleri alt üst edip 1 dakika içinde yağdan alın. Kızarmış acı biber ve kuru cacıkla servis edin.

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