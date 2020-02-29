Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 47 bini geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113 ."
29 Şubat 2020, Cumartesi 21:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkeden ayrılan göçmen sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye’den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1233859278169104385?s=20
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