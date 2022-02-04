Edirne Ziraat Odası Başkanlığı personel alacak
Edirne Tıbbı Aromatik Bitkiler Üretim San Ve Tic. A.Ş bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere tıbbı ve aromatik bitkiler mezunu personel alınacak.
04 Şubat 2022, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"EDİRNE TIBBI AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM SAN VE TİC. A.Ş BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTILMAK ÜZERE TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER MEZUNU PERSONEL ALINACAKTIR." açıklaması yapıldı.