Türkiye Edirne Ziraat Odası Başkanlığı personel alacak

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı personel alacak

Türkiye

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı personel alacak

Edirne Tıbbı Aromatik Bitkiler Üretim San Ve Tic. A.Ş bünyesinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere tıbbı ve aromatik bitkiler mezunu personel alınacak.

04 Şubat 2022, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"EDİRNE TIBBI AROMATİK BİTKİLER ÜRETİM SAN VE TİC. A.Ş BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTILMAK ÜZERE TIBBI VE AROMATİK BİTKİLER MEZUNU PERSONEL ALINACAKTIR." açıklaması yapıldı.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avrupalıymış
Rauf Tamer
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Hakan Çelik
80 bin kişilik teknoloji ordusunun başarısı: Savunmada ihracat rekoru
Hakan Çelik
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kastamonu Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak