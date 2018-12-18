Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Edirne’de beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine giren Trakya’da, hava sıcaklığı sıfırın altına düştü

18 Aralık 2018, Salı 18:54 Son Güncelleme:
A A
Edirne'de beklenen kar yağışı başladı

Bunun ardından bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. Yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı Kırklareli’nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı beklendiği bildirmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.