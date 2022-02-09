Edirne'de Yunanistan’ın yarı çıplak soyarak sınırdan ittiği 19 kaçak göçmen, donarak can vermişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan göçmenlerin kimlik tespitleri için de çalışmalar yapıldı.

Yakınlarının ortaya çıkması beklenen göçmenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Somali vatandaşı bir kişi, “Bazı cenazelerin kimliğini biliyorum, onları tanıyorum” diyerek Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Ayrıca İstanbul’daki Somali Konsolosluğu’na da başvurarak durumu bildirdi. Bunun üzerine konsolosluk da Adli Tıp Kurumu ile temasa geçti. Hürriyet’in ulaştığı konsolosluk yetkilileri, “Somali vatandaşı, 5 cenaze teşhis etti, böylelikle 5’inin kimlikleri belirlenmiş oldu” dedi.

ÇOK KAYIP VAR

Somali’den Yunanistan’a kadar yaklaşık 7.500 kilometre yol kat eden göçmenlerin cenazelerini, teşhis işlemlerinin ardından konsolosluk yetkilileri teslim aldı. Cenazeler dün İstanbul’da toprağa verildi. Somalili yetkililer kendilerine 10 kişi için kayıp başvurusu yapıldığını, İstanbul’daki morgda sadece 5 kişinin cenazesini bulabildiklerini, kayıpları Edirne’deki resmi makamlar nezdinde araştırmaya devam ettiklerini söyledi. Diğer 14 göçmenin cenazesi, teşhis için bekliyor.



