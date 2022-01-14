Edirne’nin Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutlarında bir trafoda aşırı yüklenme sonrası patlama ve yangın meydana geldi. Trafodan yükselen dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi.









Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektriksiz kalan mahallede, arızanın giderilmesi için ilgili firma tarafından çalışmalar sürüyor.

İHA