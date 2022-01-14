Türkiye Edirne'de korku dolu anlar! Göz gözü görmedi

Edirne'de korku dolu anlar! Göz gözü görmedi

Türkiye

Edirne'de korku dolu anlar! Göz gözü görmedi

Edirne’de patlama sonrası trafoda çıkan yangında dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi.

14 Ocak 2022, Cuma 19:01 Son Güncelleme:
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Edirne’nin Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutlarında bir trafoda aşırı yüklenme sonrası patlama ve yangın meydana geldi. Trafodan yükselen dumanlar nedeniyle sokakta göz gözü görmedi.



Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektriksiz kalan mahallede, arızanın giderilmesi için ilgili firma tarafından çalışmalar sürüyor.

İHA

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