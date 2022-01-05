Türkiye Edirne'de koronavirüs test kuyruğu! Binlerce kişi...

Edirne'de koronavirüs test kuyruğu! Binlerce kişi...

Türkiye

Edirne'de koronavirüs test kuyruğu! Binlerce kişi...

Edirne'de koronavirüs vakaları artınca binlerce kişi koronavirüs testi yaptırmak için hastanelere akın etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu.

05 Ocak 2022, Çarşamba 09:45 Son Güncelleme:
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Koronavirüs testi yaptırmak için Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Kentte yeniden tırmanışa geçen salgında, test yaptıran kişilerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu ve hafta sonu test yaptıran kişilerin sayısının bin 500’den fazla olduğu öğrenildi. Hastane önünde taksicilik yapan Ercan Özkaya, hastanede ilk kez bu kadar yoğun PCR kuyruğu gördüğünü söyledi.

“OMİCRON 4-6 KAT DAHA FAZLA BULAŞIYOR"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni Omicron varyantının bulaş hızının daha yüksek olduğuna dikkati çekerek, “Son varyant Omicron tüm varyantlar içerisinde en fazla bulaşma potansiyeline sahip ve 4-6 kat daha fazla bulaş söz konusu. Yakın zamanda vaka sayılarında artışın ortaya çıkması kaçınılmaz” açıklamasında bulundu.



SAĞLIK BAKANI KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına dikkati çekerek sosyal medya hesaplarından uyarılarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız.”
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