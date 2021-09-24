Türkiye Edirne'de 'mavi dil hastalığı' yayılıyor! Karantinaya alındılar

Edirne'de 'mavi dil hastalığı' yayılıyor! Karantinaya alındılar

Türkiye

Edirne'de 'mavi dil hastalığı' yayılıyor! Karantinaya alındılar

Edirne'de, mavi dil hastalığı görülen köylerde ve ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerine hayvan giriş-çıkışı geçici süreyle durduruldu.

24 Eylül 2021, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Edirne'de, küçük baş ve büyük baş hayvanlarda görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle 8 köyde hastalığın yayılmasını önlemek için karantina uygulanıyor.

KAN EMEN SİNEKLERLE BULAŞIYOR

 Kentteki bir köyde besiciler, kan emen sineklerle bulaşan sığırların yanı sıra diğer geviş getirenlerde de görülen viral enfeksiyöz bir rahatsızlık olan mavi dil hastalığından şüphelenince durumu Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Köye gidip hayvanlardan örnek alan ekipler, gerekli aşı ve tedavi çalışmalarını gerçekleştirdi.

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI DURDURULDU

 Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla mavi dil hastalığı görülen köylerde ve 10 kilometre çevresinde yer alan köylerde karantina başlatıldı. Buna göre, Azatlı, Abalar, Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerine hayvan giriş-çıkışı geçici süreyle durduruldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hastalığın kontrol altında olduğunu belirtti.

 Öte yandan Havsa Belediyesi de söz konusu köylerden getirilen hayvanların bölgenin önemli hayvan pazarlarından Havsa Belediyesi Hayvan Pazarı'na alınmayacağını duyurdu.


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