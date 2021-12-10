Türkiye Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor

Türkiye

Edirne’de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne’de etkili olan sağanak yağış ve zaman zaman etkisini hissettiren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 Aralık 2021, Cuma 19:10 Son Güncelleme:
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Edirne’de belli aralıklarla etkisini gösteren yağış hayatı olumsuz etkiledi. Devam eden sağanak sebebiyle yağmura yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, evden tedbirli çıkan vatandaşlar ise şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışların hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

İHA

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