Türkiye Edirne'de sağanak yağış sonrası akarsuların debisi yükseldi

Edirne'de sağanak yağış sonrası akarsuların debisi yükseldi

Türkiye

Edirne'de sağanak yağış sonrası akarsuların debisi yükseldi

Edirne'de etkili olan sağanak nedeniyle akarsuların debisi yükseldi.

01 Şubat 2021, Pazartesi 18:58 Son Güncelleme:
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Sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı. Yağmur nedeniyle kentteki birçok alt geçit trafiğe kapatıldı, araçlar su dolu caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Subaşı ve Oğulpaşa derelerinin debisi arttı

Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinden geçen dere yatağından çıkarak taştı. Taşma nedeniyle dere kenarındaki evlerin bahçeleri suyla doldu.

Kent merkezine yakın Oğulpaşa deresinin de su seviyesi kara yolunun üzerine çıktı. Bu nedeniyle Edirne'den Kırklareli'ne ulaşımın sağlandığı D-20 kara yolu trafiğe kapatıldı. Bu istikametteki akış D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Debiler artışa geçti

Yağış, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de artırdı. Tunca Nehri debisi, yatağının daraldığı Sarayiçi Adası'nda oldukça yüksek akıyor.

Tunca'nın debisi saniyede 54 metreküp akış olarak ölçüldü. Meriç Nehri'nin debisi ise 350 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın ikindi vaktine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

AA

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