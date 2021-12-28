Türkiye Edirne'de sel felaketi! Mahsur kalanlar tahliye edildi

Edirne'de sel felaketi! Mahsur kalanlar tahliye edildi

Türkiye

Edirne'de sel felaketi! Mahsur kalanlar tahliye edildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

28 Aralık 2021, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi yatağından taştı. Dere kenarında bulunan çok sayıda ev su altında kaldı.

Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Uzunköprü İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, sağanak yağmur ve sel sularının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde yürütülen çalışmaları bizzat koordine etti.

Trafiğin olumsuz yönde etkilenmeyip kazaların önüne geçmek için iş makinaları ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Erdoğan, Mescit Mahallesi'nde evlerini su basan vatandaşların KYK yurdunda misafir edilmesi yönünde talimat verdi. Zaman zaman tahliyeler iş makinalarıyla da gerçekleştirilirken vatandaşlar, KYK öğrenci yurdunda misafir ediliyor.

Geceden beri devam eden sağanak yağış ile ilgili olarak açıklamada bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, “Olağanüstü bir yağışla karşı karşıyayız. Şuanda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Biz de ekiplerimizle birlikte Kırkavak Deresi yanında bulunan terfi merkezimizdeyiz. Buraya gelene kadar tüm bölgelerimizde çalışmalarımızı ve gözlemlerimizi yaptık. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden edindiğimiz bilgilere göre geceden bu yana metrekareye 43 kilogram yağış düştü. 50 kilogram afet sınırı olduğu için ne kadar ciddi bir yağışla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Bizler ekiplerimiz ile birlikte görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız gördüğü olumsuzlukları WhatsApp ihbar hattımız ve Belediyemizin iletişim hattından bizlere iletebilirler” dedi.

EDİRNE (İHA)

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