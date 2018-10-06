Edirne’de Teoman rüzgarı
Edirne Müzik Festivali konserleri kapsamında sahne alan Teoman, kendisini dinlemeye gelenleri şarkılarıyla eğlendirdi
5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Teoman, 8 kişilik orkestrası ve vokali ile sahne aldı.
YERİNDE DURMADI
Teoman sahnede bir an olsun yerinde durmadı.
Teoman, konserde Renkli Rüyalar Oteli, Paramparça, Duş, Sevdim Seni Bir Kere, İstanbul'da, Aşk Kırıntısı gibi sevilen parçalarına yer verdi.
BAŞARILI SANATÇILAR SAHNE ALDI
Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Teoman, bazı şarkılarını seyircilerle birlikte seslendirdi.
Gecede, Sevda Kaçmaz, Pera, Oğuzhan Uğur, başarılı ses sanatçısı Cem Adrian da sahne aldı.