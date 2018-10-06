Edirne’de Teoman rüzgarı

5-6-7 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen Edirne Müzik Festivali’nin ilk gecesinde final sahnesine çıkan Türk rock müziğinin yıldız isimlerinden Teoman, 8 kişilik orkestrası ve vokali ile sahne aldı.

YERİNDE DURMADI

Teoman sahnede bir an olsun yerinde durmadı.

Teoman, konserde Renkli Rüyalar Oteli, Paramparça, Duş, Sevdim Seni Bir Kere, İstanbul'da, Aşk Kırıntısı gibi sevilen parçalarına yer verdi.

BAŞARILI SANATÇILAR SAHNE ALDI

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Teoman, bazı şarkılarını seyircilerle birlikte seslendirdi.

Gecede, Sevda Kaçmaz, Pera, Oğuzhan Uğur, başarılı ses sanatçısı Cem Adrian da sahne aldı.



