Hava sıcaklığı kentte hafta başından bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bahara benzer günler yaşayan Edirne'de vatandaşlar sokağa çıktı, çocuklar evlerinin önünde oyunlar oynadı. Pek çok meyve ağacı yalancı bahara aldanıp çiçeklendi. Kent sakinlerinden Oya Aksu, hava sıcaklığının dengesizliğinin doğayı da etkilediğini söyledi.

Soğukla mücadele ederken bir anda hava sıcaklıklarının yükseldiğini belirten Aksu, "Etrafa baktığınızda ağaçların çiçek açtığını görüyorsunuz. Yalancı bahar bu. İnsanlar buna aldanmasın. Önümüzdeki hafta 3-4 gün kar yağacağı söyleniyor. Bu havalar hasta eden havalardır. Bir kar yağarsa bu çiçekler yok olacak." dedi.

''Şimdiye kadar şubat ayında bu kadar sıcak görmedim''

Aydın Akman da şubat ayında normalde kar yağdığını, ağaçların çiçek açmasının iyi bir şey olmadığını belirtti.

Ağaçların birkaç gün içerisinde çiçeklendiğini ifade eden Akman, "Sabah kalktım bir baktım ağaçlar çiçek açmış. Bugün zannedersem hava sıcaklığı 16-17 derece. Şimdiye kadar şubat ayında bu kadar sıcak görmedim." diye konuştu.

AA



