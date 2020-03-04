İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

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Türkiye'nin perşembe akşamı sınırdan geçen mültecileri durdurmama kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere mülteciler akın akın Edirne'ye gitmeye başladı. Kimisi telleri aşarak kimi de Meriç Nehri'ni yüzerek aştı ve Yunanistan'a geçti.

Türkiye'nin Yunanistan sınırında Avrupa'ya geçmek için bekleyen göçmenler ile Yunan kuvvetleri arasında zaman zaman temaslar yaşanıyor. Yunanistan sınırdan geçmek isteyen göçmeni sırtından vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.



