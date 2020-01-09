Edirne'nin yöresel yemekleri: Edirne'de ne yenir?
Yöresel lezzetler her yörede farklılık gösterse de her yörenin insanı farklı yörelerin mutfağına kolayca adapte olabiliyor ve yöresel lezzetleri oldukça çok seviyor. Edirne yöresine ait yöresel lezzetleri merak ediyorsanız ve Edirne'ye gidildiğinde ne yenir öğrenmek istiyorsanız "Edirne'nin yöresel yemekleri, Edirne'de ne yenir" haberimize göz atın.
Türk tarihi için büyük önem taşıyan ve Türkiye için önemli bir konuma sahip olan Edirne lezzetiyle de bütün Dünya'ya adını duyuruyor. Edirne'ye gittiğinizde ne yemeniz gerektiği hakkında bilgi almak istiyorsanız "Edirne'nin yöresel yemekleri, Edirne'de ne yenir" haberimize göz atın.
Edirne'nin yöresel yemekleri: Edirne'de ne yenir?
- Edirne denince akla ilk gelen yaprak ciğerdir. Edirne'yle bütünleşmiş olan Edirne yaprak ciğerini bir yiyen bir daha vazgeçemiyor.
- Ciğer sarma, Rumeli mutfağında da sıklıkla rastlanan bir lezzettir. Edirne bölgesinde ciğer sarma sıklıkla tüketilir.
- Kavala kurabiyesi Edirne'nin en çok sevilen ve tüketilen lezzetlerinden bir tanesidir. Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde sarayda sıklıkla yapılan ve ikram edilen enfes bir tatdır.
- Badem ezmesi aynı kavala kurabiyesi Edirne'nin en çok beğenilen lezzetlerindendir.
- Hardaliye; asma yaprağı, hardal tohumu ve üzüm kullanılarak hazırlanan Trakya’ya özgü, yöresel bir içecektir.
- Keşan satır et, Trakya bölgesinin güneyinde bulunan Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde yetiştirilen cins kuzularla yapılmaktadır.
- Zirva Edirne mutfağının çok eski bir yemeğidir. Kuzu veya tavuk etiyle yapılan zirva yemeğinin içerisinde kuru meyvelerde bulunuyor.
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