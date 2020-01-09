Edirne'nin yöresel yemekleri: Edirne'de ne yenir? Yöresel lezzetler her yörede farklılık gösterse de her yörenin insanı farklı yörelerin mutfağına kolayca adapte olabiliyor ve yöresel lezzetleri oldukça çok seviyor. Edirne yöresine ait yöresel lezzetleri merak ediyorsanız ve Edirne'ye gidildiğinde ne yenir öğrenmek istiyorsanız "Edirne'nin yöresel yemekleri, Edirne'de ne yenir" haberimize göz atın.